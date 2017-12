Das war 2017 - Jänner bis März

Das erste Quartal 2017 war von zahlreichen chronikalen Ereignissen, wie sexuellen Übergriffen zu Silvester oder einem Mordfall in Thaur geprägt. Politisch sorgten die Mindestsicherung und ein TV-Interview für Schlagzeilen. Im Sport gab es zweimal WM-Silber für Tirol.

Jänner 2017

Sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht

Zahlreiche Brände und Schäden durch Feuerwerkskörper, Unfälle unter Alkoholeinfluss und mehrere Fälle von sexueller Belästigung durch eine Gruppe Männer gab es in der Silvesternacht - mehr dazu.

Eine Tote bei Brand mitten in Innsbruck

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Innsbrucker Defreggerstraße kam eine 84-jährige Frau ums Leben und eine weitere wurde schwer verletzt. Die Brandursache konnte damals nur vermutet werden - mehr dazu.

Regierung präsentiert Mindestsicherung neu

Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung gab am Dienstag die Eckpunkte der Mindestsicherung neu bekannt. Die Tarife wurden teilweise gekürzt und auch die Kriterien für Mindestsicherungsempfänger verschärft - analog zum Modell in Vorarlberg - mehr dazu.

Tödlicher Skiunfall - Untersuchungen laufen

Ein sechsjähriges Mädchen aus Deutschland prallte im Jänner in Söll am Wilden Kaiser nach einem Sturz mit dem Kopf gegen einen Hydranten und starb dabei - mehr dazu.

Schnee aus dem Gartenschlauch

Ein junger Unterländer entwickelte ein Beschneiungssystem für den Garten. Mit Wasser aus einem Gartenschlauch und technischer Ausrüstung um ein paar hundert Euro kann man damit den Winter in den Garten holen.

Interview in russischem TV: Kritik an FPÖler

Ein Interview des Tiroler FPÖ-Klubdirektors Johann Überbacher mit dem russischen Fernsehsender Russia Today zu den sexuellen Übergriffen zu Silvester und zur Flüchtlingspolitik sorgte für Kritik des Wirtschaftsbundes. Dieser sah einen Schaden für den Tourismus.

Feber 2017

Leiche im Kofferraum: Verdächtiger flüchtig

Im Kofferraum eines Wagens wurde die Leiche eines 47-Jährigen entdeckt, der Tage zuvor in Thaur mysteriös verschwunden war. In den Kriminalfall waren laut Polizei mehrere Personen involviert - mehr dazu. Nach einem internationalen Haftbefehl konnte schließlich ein Tatverdächtiger in Frankreich festgenommen werden - mehr dazu.

TirolBerg: Heftige Reaktionen auf Speisekarte Die Speisekarte im TirolBerg bei der Ski-WM in St. Moritz löste teils heftige Kritik aus. LK-Präsident Josef Hechenberger bezeichnete sie als „Frechheit“. Die Tirol Werbung räumte in der Causa Fehler ein - mehr dazu.

Wolfgang Ambros wieder unter der Haube

Wolfgang Ambros heiratete im Feber 2017 am Standesamt in Waidring (Bezirk Kitzbühel) seine Lebensgefährtin Uta Schäfauer. Trauzeuge war sein Freund Heinz Kienpointner - der frühere Langzeit-Bürgermeister von Waidring - mehr dazu.

Bezirksblätter/Kogler

Ski-WM: Silber für Venier und Feller

Stephanie Venier holte sich bei der Ski-WM in St. Moritz die Silbermdeaille in der Abfahrt. Die Oberperferin landete hinter der Slowenin Ilka Stuhec auf dem zweiten Platz, Bronze ging an Lindsey Vonn - mehr dazu.

Einen ÖSV-Doppelsieg gab es auch im Herren-Slalom. Hinter Triumphot Marcel Hirscher holte sich Manuel Feller mit 0,68 Sekunden Rückstand die Silbermedaille - mehr dazu.

APA/Johann Groder

März 2017

Vier Schweizer starben unter Lawine

Vier Schweizer im Alter von 52 bis 75 Jahren kamen am 16. März bei einem Lawinenabgang im Schmirntal ums Leben. Sie waren Mitglieder einer achtköpfigen Tourengruppe samt Bergführer und waren gut ausgerüstet - mehr dazu.

Bergrettung Tirol

Zwei Tote bei Explosion in Stams

In einer Kfz-Werkstatt in Stams kamen zwei Menschen ums Leben. Die Männer waren mit Schweißarbeiten beschäftigt, als es aus vorerst ungeklärter Ursache zu einer Explosion kam - mehr dazu.

Nathan fährt mit „Running on Air“ zum ESC

Im März wurden der Song und das Video von Österreichs Song-Contest-Kandidaten Nathan Trent im ORF-Zentrum in Wien präsentiert. Das Video wurde am Achensee gedreht - mehr dazu. Beim Song Contest belegte er schließlich den 16. rang - mehr dazu.

APA/Georg Hochmuth

Ein extrem sonniger Winter geht vorbei

Der vergangene Winter war in Tirol überdurchschnittlich sonnig und trocken. In Innsbruck war es der sonnigste Winter seit Beginn der Messungen der Sonnenscheindauer im Jahr 1906 - mehr dazu.