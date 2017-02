WM-Slalom: Matt Dritter nach 1. Durchgang

Nach dem ersten Slalom-Durchgang bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz führt Marcel Hirscher vor seinen Landsmännern Marco Schwarz (+0,43 Sekunden) und dem Tiroler Michael Matt (0,48). Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr.

Auf Rang vier lauert Dave Ryding aus Großbritannien, der Norweger Henrik Kristoffersen ist zwischenzeitlich Sechster.

Auch Manuel Feller in Podestnähe

Mit dem Siebenten Manuel Feller (0,67) befindet sich auch der vierte Läufer aus dem ÖSV-Quartett in Reichweite der Medaillen. Hirscher hat in der Schweiz bereits Gold im Riesentorlauf und Silber in der Alpinen Kombination gewonnen.

