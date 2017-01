Sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht

Zahlreiche Brände und Schäden durch Feuerwerkskörper, Unfälle unter Alkoholeinfluss und sexuelle Belästigungen durch eine Gruppe Männer beim Innsbrucker Bergsilvester sind Teil der Bilanz der vergangenen Silvesternacht.

Fünf bis sechs laut Polizei ausländisch aussehende Männer sollen sich am Innsbrucker Marktplatz zwischen 23.30 und 1.30 Uhr tanzend ihren Opfern angenähert haben, die Frauen dann massiv bedrängt und sexuell belästigt haben. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um Frauen aus Deutschland, Rumänien und Italien.

Schäden durch umgekippte Raketenbox

Durch Feuerwerke gab es in der Silvesternacht eine Reihe von Bränden. In Ischgl wollte ein Deutscher eine Raketenbox zünden, als sie auf der abschüssigen Straße umkippte und die abgefeuerten Raketen ein Auto und ein Wohnhaus beschädigten und auch eine Böschung in Brand setzten. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Ischgl rasch gelöscht werden, ein Ersthelfer aus Deutschland wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams gebracht. Zu weiteren kleinen Bränden durch Feuerwerkskörper kam es in Seefeld, Hall, Navis, Pfons und Innsbruck.

Zeugen hinderten Alko-Lenker an der Flucht

In Unterlangkampfen verursachte ein 60-jähriger Einheimischer einen Unfall, als er mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut einer 44-jährigen Frau auf deren Fahrspur entgegenkam. Die Lenkerin konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zeugen konnten den Alko-Lenker bis zum Eintreffen der Polizei an einer Flucht hindern. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die beiden Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Im Gemeindegebiet von Karrösten kam ein mit 1,2 Promille alkoholisierter 58-Jähriger über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde die 33-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto leicht verletzt.

Weniger Alarmierungen bei der Leitstelle

Trotz all dieser Vorkommnisse spricht man bei der Leitstelle Tirol von einer ruhigen Silvesternacht. In der Silvesternacht habe es in der Zeit von 19.00 bis 5.00 Uhr 423 Alarmierungen gegeben, das seien im Vergleich zur vergangenen Silvesternacht um 3,7 Prozent weniger.