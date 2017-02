Vermisster lag tot im Kofferraum



Mordalarm am Samstag im Tiroler Unterland. Der 47-jährige Einheimische, der seit Tagen vermisst war, wurde in Baumkirchen tot im Kofferraum eines Wagens entdeckt. Das bestätigte das Landeskriminalamt am Vormittag.

Die Leiche soll sich in einem Wagen mit italienischem Kennzeichen befunden haben, der Wagen war im Bereich der Baumkirchner „Bahnhofsreste“ versteckt abgestellt. Die zwei Pkws, die der Tiroler verkaufen wollte, sollen verschwunden sein, nach offiziell noch nicht bestätigten Informationen wurden sie mit einem Hänger abtransportiert.

zeitungsfoto.at

Der Hinweis auf den Wagen, in dem Freitagabend die Leiche gefunden wurde, soll von einer Bewohnerin in Baumkirchen kommen. Nach einem möglichen Verdächtigen, dessen Identität bekannt ist, wurde Samstagvormittag gesucht.

Verschwinden beschäftigte Polizei bereits

Der 47-Jährige hatte sich laut Polizei am Dienstag mit einem oder möglicherweise auch zwei Italienern wegen eines Autokaufs getroffen. Angeblich habe das Treffen bei dem Tiroler zu Hause stattgefunden, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA.

Von dem in Thaur ansässigen Mann fehlte dann seit Mitte der Woche jede Spur - mehr dazu in Tiroler auf mysteriöse Weise verschwunden. Sein letztes Lebenszeichen war ein SMS an seine Frau, dessen Echtheit diese allerdings bezweifelte.

Auf Nachfrage von ORF Tirol gab es vom Landeskriminalamt zunächst keine weiteren Informationen. Diese wurde unter Berufung auf die laufenden Ermittlungen frühestens für Mittag in Aussicht gestellt.