Sechsjährige starb bei Skiunfall

Ein sechsjähriges Mädchen aus Deutschland hat am Sonntag in Söll am Wilden Kaiser die Kontrolle über seine Skier verloren und ist mit dem Kopf gegen einen Hydranten geprallt. Dabei erlitt das Mädchen tödliche Kopfverletzungen.

Die junge Deutsche war als Mitglied einer fünfköpfigen Schülergruppe in Begleitung eines staatlichen Skilehrers und zwei Hilfsschilehrer auf der Piste Stöckl Nr 44 in der Schiwelt Wilder Kaiser unterwegs. Nordwestlich der Talstation der Stöcklbahn verlor das Kind plötzlich die Kontrolle über die Skier, wurde immer schneller und fuhr auf die Umzäunung einer Schneekanone zu.

Mit Kopf gegen Standfuß der Schneekanone

Die sechsjährige konnte nicht mehr bremsen, durchstieß den Zaun und prallte mit dem Kopf seitlich gegen einen Hydranten, der sich am Standfuß der Schneekanone befand. Das Kind erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass es noch an Ort und Stelle starb.