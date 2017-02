Mordverdächtiger in Frankreich festgenommen

Der Tatverdächtige im Thaurer Mordfall ist am Sonntag in Marseille in Frankreich festgenommen worden. Der 41-jährige Italiener wollte mit dem Auto des Opfers nach Tunesien flüchten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beantragt nun die Auslieferung.

Nach dem Italiener wurde europaweit gefahndet - mehr dazu in Mord bei Autokauf: Polizei vermutet Komplizen. Die Polizei in Marseille habe den dringend Tatverdächtigen am Sonntagvormittag festnehmen können, als er versuchte, mit dem Subaru des Mordopfers nach Tunesien auszureisen, so Walter Pupp vom Landeskriminalamt Tirol: „Der Mann wollte ein Schiff Richtung Tunis besteigen, wurde an der Grenze kontrolliert und dann festgenommen.“ Der Mann sei alleine unterwegs gewesen, so Pupp. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Polizei

Auslieferung beantragt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird nun die Auslieferung des Tatverdächtigen beantragen. „Sobald wir ihn befragen können, werden wir wissen, was wirklich passiert ist. Es ist durchaus möglich, dass er die Tat nicht allein verübt hat. Das ist derzeit allerdings noch reine Spekulation“, so Pupp im Gespräch mit ORF Tirol.

Der Italiener wird verdächtigt, einen 47-jährigen Tiroler bei einem Autogeschäft am Dienstag getötet zu haben. Danach soll der 41-Jährige die Leiche im Kofferraum seines Autos versteckt haben. Der Italiener selbst flüchtete mit einem Auto des Opfers, sein eigenes Auto ließ er in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) zurück. Im Kofferraum des Wagens des Italieners wurde am Freitag die Leiche des Tirolers von der Polizei gefunden - mehr dazu in Leiche im Kofferraum: Verdächtiger flüchtig. Ein weiterer Verdächtiger, der bereits am Freitag festgenommen wurde, als er des Auto des jetzt verhafteten Italieners in Baumkirchen abholen wollte, wurde wieder freigelassen.