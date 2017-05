ESC: Platz 16 für Nathan Trent

Samstagnacht ist der 62. Eurovision Song Contest in Kiew über die Bühne gegangen und endete mit einem klaren Sieg Portugals. Österreich hat mit dem Tiroler Nathan Trent den soliden 16. Platz belegt - drei Plätze schlechter als im vergangenen Jahr.

93 Punkte vergaben die internationalen Jurys an den 25-jährigen Tiroler für sein selbst geschriebenes Lied „Running on Air“. Die Zuschauer der 42 abstimmenden Länder gaben aber Österreich keinen einzigen Punkt. „Natürlich ist es schon wichtig, bei den Leuten anzukommen. Ich weiß nur nicht, was ich hätte anders machen können“, zeigte sich Trent nach dem Finale nachdenklich.

ORF

Salvador Sobral überzeugte Jurys und Publikum mit der Ballade „Amar pelos dois“ und zum ersten Mal ging Platz eins an Portugal mit 758 Punkten. Bulgarien belegte mit 615 Punkten den zweiten Platz und als Dritter stellte sich Moldawien mit 374 Punkten aufs Stockerl - mehr dazu in Sieg mit Jazzballade.

Platz sieben für Nathan im Semifinale

Nach dem Großen Finale am Samstag hat die European Broadcasting Union (EBU) auch die Detailergebnisse für die beiden Halbfinale veröffentlicht. Demnach kam Österreichs Kandidat Nathan Trent am Donnerstag in seiner Semirunde auf Platz sieben. Bei den Jurys konnte der Tiroler dabei wie im Finale eher punkten. Während diese ihn auf Rang vier voteten, war es beim Publikum Platz 14.

