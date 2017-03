Zwei Tote bei Explosion in Stams

Bei einer Explosion in einer Werkstatt in Stams sind Freitagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Dabei dürfte es sich nach ersten Informationen um zwei Arbeiter handeln, die in einer Kfz-Werkstatt tätig waren.

Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus, Mitarbeiter des Landeskriminalamtes sind vor Ort und sollen die Explosionsursache klären.

Was zu der Detonation geführt hatte, war völlig unklar, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zu einem größeren Brand sei es nicht gekommen.