TirolBerg: Heftige Reaktionen auf Speisekarte

Die Speisekarte im TirolBerg bei der Ski-WM in St. Moritz hat am Wochenende teils heftige Kritik ausgelöst. LK-Präsident Josef Hechenberger bezeichnete sie als „Frechheit“. Gerald Hauser (FPÖ) ortete einen „Speisekarten-Affront“.

Auf der mittlerweile geänderten Speisekarte im TirolBerg waren ein Wildragout mit Fleisch aus Ungarn, ein Innsbrucker Gröstl mit der Herkunftsbezeichnung Deutschland oder eine Schnitzelsemmel aus Kroatien zu bestellen.

Zu lesen war war das unter anderem auf einer großen Anschlagtafel im TirolBerg, in dem unter der Federführung der Tirol Werbung, das Land Tirol im Schweizer Weltmeisterschaftsort präsentieren werden soll - mehr dazu in TirolBerg: Speisekarte sorgt für Verwunderung.

Hechenberger: „Scheinheilige Hülle“

„Für mich ist dieser TirolBerg damit nur noch eine scheinheilige Hülle, wobei zwar mit den bäuerlichen Traditionen und der ländlichen Idylle gerne geworben wird, ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft und ihren hochwertigen Produkten aber offenbar fehlt“, äußert LK-Präsident Josef Hechenberger seinen Unmut.

Wenn der TirolBerg von den Verantwortlichen als Schaufenster für die Spitzenleistungen Tirols bezeichnet werde, sei eine solche Verpflegung ein Wahnsinn. Mit Wirtschaftlichkeit zu argumentieren und billigeren ausländischen Produkten den Vorzug zu geben, sei nicht nur falsch, sondern eigentlich eine Frechheit gegenüber allen Besucherinnen und Besuchern. „Wo mit Tirol geworben wird, muss auch Tirol drinnen sein!“

Hauser ortet „Speisekarten-Affront“

Der Begriff des Feinkostladens Tirol werde mit Füßen getreten, alle Bemühungen in Sachen Glaubwürdigkeit von Österreich als Bioland Nummer eins würden so konterkariert, kritisierte der Tourismussprecher der FPÖ, NR Gerald Hauser.

Dieser „Speisekarten-Affront“ habe den ausgezeichneten Tiroler Produkten einen Imageschaden zugefügt. Dieser Affront könne nicht ohne Konsequenzen bleiben. Alle verantwortlichen Personen seien politisch zur Rechenschaft zu ziehen.

Gast muss über Herkunft informiert werden

Die Tirol-Werbung räumte in der Causa Fehler ein. Lieferant des ausländischen Fleisches sei ein Tiroler Sponsor des Tirol-Bergs.

Dass die Sache überhaupt so auf der Speisekarte publik gemacht wurde oder werden musste, liegt an der Rechtslage in der Schweiz. Bei Fleisch und Fisch muss der Gast dort über die Herkunft informiert werden.