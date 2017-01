Schwarzenegger als „King of Weißwurst“

Zum 26. Mal hat der Stanglwirt in Going am Freitag anlässlich der Hahnenkammrennen zur „Weißwurstparty“ geladen. Stargast des Abends war Arnold Schwarzenegger, der zum dritten Mal bei der Weißwurstparty war.

Um genau 20.00 Uhr brachen alle Dämme rund um den legendären Weißwurstkessel: Der „Terminator“ erschien in kariertem Hemd und Trachtensakko sowie mit seiner Partnerin Heather Milligan. Am rechten Fuß trug der frühere Gouverneur von Kalifornien wie schon in den vergangenen Wochen eine Schiene - die Folge einer Fraktur.

In die Heerschar an Kamerateams und Fotografen kam gehörig Bewegung, es wurde um die beste Position gedrängelt und geschubst. Die „normalen“ Gäste zückten ihre Handys und hielten die Momente fest, als sich Schwarzenegger, breit lächelnd und bester Laune, vor dem Kessel postierte.

„Ich bin hungrig auf mehr“

„Ich habe schon zehn Weißwürste gegessen und bin hungrig auf mehr“, verlautete der 69-Jährige bei der Eröffnung im unnachahmlichen steirischen Akzent und setzte sogleich zu seinem traditionellen Loblied auf die Stanglwirts-Familie Hauser an. Diese führe ein „fantastisches Hotel“. Der „Governator“ endete mit einer kollektiven Trinkaufforderung: „Hobt’s a Gaudi und trinkts viel Schnaps und Bier“.

Nach Schwarzenegger bekam Andreas Gabalier am meisten Blitzlicht ab. Die beiden „Steirerbuam“ posierten gemeinsam vor den „gierigen“ Fotografen und schienen sich auch sonst bestens zu verstehen. Nicht fehlen beim Weißwurstkessel-Eröffnungsbild durften auch die Skilegenden Stephan Eberharter, Fritz Strobl, Leonhard Stock und Karl Schranz. Vermisst wurden diesmal die Stanglwirt-„Urgesteine“ Niki „Nazionale“ Lauda und DJ Ötzi.

2.500 Gäste bei Weißwurst-Party

Inmitten der 2.500 Gäste im „Weißwurst“-Trubel wurde abseits von Schwarzenegger, Gabalier und Co. vor allem allerlei deutsche Prominenz gesichtet. Darunter befanden sich die Models Franziska Knuppe und Barbara Meier sowie Verona Pooth und Schauspielerin Mariella Ahrens. Für einen österreichischen Anstrich sorgten noch Hubertus von Hohenlohe, Willi Gabalier oder Schauspielerin Julia Cencig.