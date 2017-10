Klinik legt großen Wert auf Sicherheit

Kein Grund zur Sorge, heißt es am Donnerstag nach einer Messerstecherei in der Klinik von Seiten der Verwaltung. Auf Zwischenfälle wie jenen in der Notaufnahme am Mittwoch sei man vorbereitet. Zudem sei man regelmäßig mit der Polizei in Kontakt.

Das Sicherheitskonzept der Klinik hat zwei Säulen. Die erste beruht auf der Schulung aller Mitarbeiter und besonders jener in gefährdeten Bereichen wie der Notaufnahme in der Anichstraße und jener der Unfallchirurgie. Ziel der Schulung ist De-Eskalation, so Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger.

Die Situation solle geklärt werden ohne sich selbst zu gefährden. Die Mitarbeiter würden sich vorbildlich verhalten. „Sie wollen immer die Patienten schützen und tun das auch“, so Schwamberger.

Kameras, Türschließer, Alarmknöpfe...

Die zweite Säule des Sicherheitskonzeptes beruht auf einem Sicherheitsdienst und technischen Vorrichtungen wie Kameras, Türschließern oder Alarmknöpfen. Nach einem Vorfall im Mai, bei dem schlägernde Männer durch die Unfallambulanz liefen - mehr dazu in Hausverbot nach Schlägerei in der Klinik, werden derzeit neue Verriegelungstüren eingebaut. Der Wachdienst tut das übrige, so Schwamberger.

Sicherheitsdienst obliegt Notwehr und Nothilfe

Die Rechte des Sicherheitsdienstes seien andere als die der Polizei. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten natürlich die gleichen Rechte wie jeder Bürger – also Notwehr und Nothilfe. Der Sicherheitsdienst sei für das erste Eingreifen im Notfall zuständig. Die Ermittlungen und alles, was nach einem Vorfall anfalle, sie naturgemäß Angelegenheit der Polizei, so der Kliniksprecher.

Damit die Klinik ein offener Ort bleiben kann und Mitarbeiter und Patienten dennoch geschützt sind, findet kommende Woche die nächste Sitzung mit der Polizei statt.

Mit Küchenmesser in Rücken gestoßen

Am Mittwoch stach ein 23-Jähriger bei einem Streit in der Klinik einem 19-Jährigen am Mittwochnachmittag mit einem Küchenmesser zweimal in den Rücken. Der 23-Jährige wurde in Kliniknähe festgenommen - mehr dazu in Mit Küchenmesser in den Rücken gestochen.