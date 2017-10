Gruber VP-Spitzenkanditat in Innsbruck

Der derzeitige Stadtrat und Obmann der Innsbrucker ÖVP, Franz X. Gruber, wird Spitzenkanditat für die Gemeinderatswahl in Innsbruck. Das beschloss der Parteivorstand am Montagabend. Gewählt wird am 22. April.

Den blauen Montag nach der Nationalratswahl hat die Innsbrucker ÖVO offenbar dazu genutzt, die Weichen für die Gemeinderatswahl zu stellen. Beschlossen wurde unter anderem auch - analog zur Bundespartei - ein Reißverschlussprinzip bei der Listenerstellung. Die Wahl von Gruber zum Spitzenkandidaten fiel einstimmig aus. „Mit diesem Vertrauen und dem starken Rückenwind durch das hervorragende Ergebnis bei der Nationalratswahl geht die Innsbrucker Volkspartei geschlossen in die nächsten Wahlen“, so Gruber.

Listenpräsentation Anfang des Jahres

Gruber habe auch den Auftrag der Listenerstellung erhalten, erklärte er gegenüber tirol.ORF.at. Diesbezüglich werde er im Herbst viele Gespräche führen und dann Anfang des Jahres die Liste präsentieren: „Wir werden mit einem klaren Programm, das die großen Fragen der Zukunft der Stadt umfassen wird und einem starken Team optimistisch in die Wahl gehen.“

Die Volkspartei konnte bei der Nationalratswahl in Innsbruck um rund 5,5 Prozent zulegen und wurde nach der SPÖ zweitstärkste Kraft. Das sei das beste Ergebnis in Innsbruck seit über zehn Jahren bei allen Wahlen und das größte Plus seit der Gemeinderatswahl 2012, so Gruber.

Spitzenkandidaten der anderen Parteien

Neben der amtierenden Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) und Franz X. Gruber stehen bereits weitere Spitzenkandidaten fest. Die SPÖ will mit Quereinsteigerin Irene Heisz in den Wahlkampf gehen - mehr dazu in SPÖ-Überraschungskandidatin: Irene Heisz. Bei den Grünen hat sich Georg Willi parteiintern gegen die noch amtierende Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider durchgesetzt - mehr dazu in Willi grüner Spitzenkandidat in Innsbruck. Bei den Freiheitlichen kandidiert Rudi Federspiel für das Bürgermeisteramt - mehr dazu in Rudi Federspiel will Innsbruck regieren.

Eine Koalition mit den Freiheitlichen schloss Oppitz-Plörer übrigens im Sommer nicht aus - mehr dazu in Oppitz-Plörer: Koalition mit FPÖ möglich. Derzeit regiert Für Innsbruck die Stadt in Koalition mit der ÖVP, den Grünen und der SPÖ.