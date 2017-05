Platter bekräftigt Unterstützung für Kurz

Nach dem beschlossenen Umbau der ÖVP zur „Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei“ hat sich Tirols ÖVP-Obmann und LH Günther Platter erneut hinter Kurz gestellt. Wer Verantwortung trage, müsse auch Handlungsfreiheit haben.

Platter hatte bereits am Samstagabend volle Unterstützung für Kurz‘ Reformpläne signalisiert – mehr dazu in Volle Unterstützung für Sebastian Kurz. Nach dem Parteivorstand am Sonntag bekräftigte der Tiroler Landeshauptmann, dass Kurz für Offenheit und Erneuerung stehe. Mit ihm habe man jemanden an der Spitze, der wie kein zweiter für einen neuen politischen Stil stehe. Unterstützung gibt es auch dafür, Vorzugsstimmen höher zu bewerten und Direktwahlelemente zu stärken.

