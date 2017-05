Saison-Aus für Schöpf nach Knieverletzung

Für Tirols Sportler des Jahres, Alessandro Schöpf, ist die Saison vorzeitig zu Ende. Der 23-jährige Ötztaler zog sich am Freitag beim Schalke-Sieg gegen Leverkusen eine schwere Knieverletzung zu und fällt für mehrere Monate aus.

Schöpf hatte sich am Freitag beim 4:1-Erfolg gegen Leverkusen ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht. Der 23-jährige Tiroler hatte in der Partie mit einem Tor und zwei Vorlagen geglänzt. Am Dienstag ließ Schöpf das verletzte rechte Knie genau untersuchen. Demnach erlitt er am Freitag einen Kreuzband- und Meniskuseinriss.

Schöpf fehlt auch im Nationalteam

Damit fehlt der Ötztaler seiner Mannschaft Schalke 04 in den letzten Meisterschaftsspielen. Auch das Nationalteam muss bis auf weiteres auf Schöpf verzichten. Der Mittelfeldspieler, der in der deutschen Bundesliga seit Wochen groß aufspielt, wäre für das nächste Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiel, die vorentscheidende Partie am 11. Juni gegen Irland, fix gesetzt gewesen.

APA/Georg Hochmuth

Schöpf muss mehrere Monate pausieren. Bis zum Start der neuen Saison Mitte August möchte Tirols Sportler des Jahres aber wieder fit sein, die Pause könnte aber auch länger dauern.

