SPÖ Tirol stellt sich für Wahlen neu auf

Tirols SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik präsentiert beim Parteitag am Samstag in Völs ihr Team für die kommenden Landtags- und Nationalratswahlen. Dabei sind viele neue Gesichter, Junge und Frauen.

Blanik wird den Delegierten ein völlig neues Team vorstellen. Die gesamte vordere Landtagskandidatenliste ist bis auf sie neu. Blanik sagt über die Zusammenstellung des Teams: „Erstens haben wir eine 50-prozentige Frauenquote, das heißt gleich viele Männer wie Frauen.“ Weiters sei auch eine Jugendquote berücksichtigt worden.

Neue Namen auf den Listen

Für den Landtag kandidieren nach Blanik als Listenerste Sellrains Bürgermeister Georg Dornauer, die Kitzbühelerin Claudia Hagsteiner, Philip Wohlgemuth vom ÖGB, die Vomperin Elisabeth Fleischanderl und der Landecker Benedikt Lentsch. Frauenvorsitzende Selma Yildirim wird die Liste für die Nationalratswahl anführen.

ORF

Alle Bezirke sind vertreten

„Wir sind zwar ein frisches und junges Team, aber durchaus profund und professionell“, beschreibt Blanik ihre Listen. Sie erwartet sich beim Parteitag eine hohe Zustimmung. Sie wisse zwar, dass es immer Unzufriedenheiten gebe, wenn Mandatsträger nicht mehr in den vorderen Reihen zu finden seien. Sie hoffe aber auch mit der regionalen Ausgeglichenheit punkten zu können, so Blanik: „Es sind alle Bezirke vertreten.“

Bundeskanzler Kern bei Parteitag erwartet

Der außerordentliche Landesparteitag findet am Samstag in der Blaike in Völs statt. Erwartet wird dazu auch SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Bundeskanzler Christian Kern. 2018 finden planmäßig Nationalratswahlen, Landtagswahlen in Tirol sowie Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Innsbruck statt.

Link: