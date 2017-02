Kraftwerk Kaunertal - Stärken und Schwächen

Der Landesenergieversorger Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) hat den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal von Gutachtern prüfen lassen. Das Ergebnis der Studienautoren zeigte viel Positives aber auch Schwächen des Projektes auf.

Es ist eine Studie des internationalen Wasserkraftverbandes, der Kraftwerksprojekte auf der ganzen Welt – vorwiegend in Südamerika – bewertet. Dabei geht es um soziale, umweltrelevante und ökonomisch-technische Aspekte. Der Verband vergibt dabei Noten von „eins“ bis „fünf“. Wobei hier „fünf“ die Bestnote bedeutet.

Das Projekt „Ausbau Kraftwerk Kaunertal“ ist eine Erweiterung des bestehenden Kraftwerks Kaunertal durch Zubau einer Oberstufe am Gepatsch, einer zweiten Unterstufe in Prutz und dem Zubau zum Kraftwerk Imst.

Freiwillige Studie

Die Nachhaltigkeits-Studie über den „Ausbau des Kraftwerk Kaunertal“ ist die erste, die der Weltverband in Österreich durchführt. Die TIWAG unterzog sich diesem Nachhaltigkeitsprotokoll freiwillig. Es ist vergleichbar mit einem weltweiten Kriterienkatalog. Das Ergebnis ersetzt kein Genehmigungsverfahren.

Bestnoten unter anderem für Wasserqualität

Die TIWAG erhielt Bestnoten beispielsweise im Bereich Wasserqualität, die durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werde. Auch heben die unabhängigen Gutachter die Unternehmensführung, die Wahl des Speicherstandortes und das gute Projektmanagement hervor.

Staumauer Kaunertal

Schlechte Noten für Kommunikation und Information

Schlecht - nämlich mit Note „zwei“ - schneidet das Vorhaben „Ausbau Kraftwerk Kaunertal“ hinsichtlich der Kommunikation und Information ab. Hier orten die internationalen Gutachter Mängel. Erforderliche Gespräche und Diskussionen mit Betroffenen seien nicht zur Gänze geführt worden.

Eine „zwei“ gab es in der Studie auch beim Punkt „Wirtschaftliche Auswirkungen“. So habe die TIWAG zum Beispiel die Kosten für negative Auswirkungen auf die Umwelt nicht berechnet und in das Projekt miteinbezogen.

Links: