Weibliche Führung bei Tiroler Bergwacht

Es steht nun zum ersten Mal in der 90-jährigen Geschichte eine Frau an der Spitze der Tiroler Bergwacht. Gabriele Pfurtscheller wurde am Freitag vom Landesauschuss der Tiroler Bergwacht zur neuen Landesleiterin gewählt.

Der bisherige Landesleiter Elmar Ginther musste aus gesundheitlichen Gründen sein Amt vorzeitig niederlegen. Mit Simone Fuchs, die gemeinsam mit Stephan Pixner zur Landesleiter-StellvertreterIn gewählt wurde, kam noch eine Frau in die Führungsebene.

Große Aufgaben für das neue Team

Die für diesen Sommer geplante Reform des Tiroler Bergwachtgesetzes und der Durchführungsverordnung durch die Tiroler Landesregierung muss vorbereitet werden. Ein wichtiger Schritt für die rund 1.300 Bergwächter, die ihren Dienst für die Bezirksaufsichtsbehörde ehrenamtlich verrichten.

Tiroler Bergwacht

Leitspruch: „Zum Schutz der Natur“

Durch die starke Zunahme der Natursportaktivitäten kommt es vermehrt zu Konflikten zwischen Natursportlern und dem Naturschutz. Auch beim Schwammerlsuchen gibt es einige Auflagen zu beachten - mehr dazu in Schwammerlfieber alarmiert Bergwacht. Hier einen gemeinsamen Weg zu finden, unsere Natur mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna zu schützen und zu erhalten und gleichzeitig als Erholungsraum zu nutzen, erfordert viel Fingerspitzengefühl. Hier ist Aufklärung und Wissen um richtiges Verhalten oft der Schlüssel zum Erfolg.

