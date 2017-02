Neun Jahre Haft für Tiroler in Brasilien

Ein Tiroler ist in Recife in Brasilien wegen Drogenschmuggels zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Dies sagte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums der APA. Der Mann sitzt seit Oktober in Brasilien im Gefängnis.

Er soll laut einem früheren Bericht zwei Kilogramm Kokain in seinem Gepäck gehabt haben, als er auf dem Flughafen von Recife verhaftet worden war - mehr dazu in Tiroler seit Oktober in Brasilien in Haft. Eine Berufung gegen das Urteil des brasilianischen Gerichts läuft.

Justizministerium versucht Überstellung

Die Haftbedingungen in dem Gefängnis in Brasilien sollen problematisch sein. Man habe in dem Fall bisher alles Notwendige unternommen, so Schnöll. Es habe zwei Haftbesuche sowie eine Prozessbeobachtung durch das Honorarkonsulat gegeben.

Ziel sei eine Überstellung zum weiteren Strafvollzug in Österreich nach Rechtskraft des Urteils. Dazu brauche es die Übermittlung der Unterlagen durch die brasilianischen Behörden, erklärte Barbara Göth-Flemmich von der Abteilung für Internationale Strafsachen im Justizministerium gegenüber der APA. Dann würden die Unterlagen dem entsprechenden österreichischen Gericht geschickt, das wiederum eine Anpassungsentscheidung hinsichtlich des Strafrahmens zu treffen habe. Sie gehe davon aus, dass sich die brasilianischen Behörden einer solchen Überstellung nicht versperren würden, so Göth-Flemmich.