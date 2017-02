Millauer bei Air+Style im Halbfinale

Clemens Millauer hat am Freitag als einziger Österreicher die Qualifikation für das Halbfinale des Air+Style Snowboard-Bewerbes in Innsbruck überstanden. Am Samstagnachmittag treten die besten 16 Athleten im Semifinale an.

Der 22-jährige Oberösterreicher Millauer belegte mit 73,66 Punkten Rang 13. Er war der einzige Österreicher, der es ins Semifinale schaffte.

GEPA/Andreas Pranter

Den besten Sprung des ersten Festival-Abends in der Innsbrucker Olympiaworld zeigte der Japaner Yuki Kadono, der für einen „Triple Cork 1620“ 93,33 Zähler erhielt. Die weiteren Österreicher verpassten den Sprung ins Semifinale.

Semifinale und Finale am Samstag

Die besten 16 Athleten treten Samstagnachmittag im Semifinale gegeneinander an. Das Finale folgt am Samstagabend.

