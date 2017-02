Air+Style: Spektakel auf Monsterschanze

Nach tagelangen Aufbauarbeiten ist am Areal der Olympiaworld in Innsbruck alles für ein Snowboardspektakel angerichtet. Die gigantische Monsterschanze für den Air+Style-Event steht. Schon am Donnerstag werden die ersten Trainingssprünge absolviert.

Über 40 Meter ist die Schanze hoch und beim Blick von oben wird sogar Andrew Hourmont, dem Vater des Air+Style, mulmig wie er gesteht. Tonnen von Stahl in Form von 30.000 Einzelteilen wurden in den letzten Tagen verschraubt, 90 Lkw-Fuhren Schnee aus dem Kühtai angekarrt.

ORF

ORF

Ab Donnerstag werden die ersten Wagemutigen auf der Riesenrampe trainieren - mit Philipp Kundratitz und Werni Stock auch zwei echte Tiroler Lokalmatadore. Mit am Start sind zudem Vorjahressieger Sebastien Toutant (CAN), US Open Champion Yuki Kadono (JPN) und auch X-Games-Sieger Max Parrot (CAN).

Erstmals überhaupt gehen neben den besten Herren der Szene auch die tollkühnsten Damen über die 42 Meter hohe Schanze und zeigen ihre Tricks in der Luft - unter anderem X-Games-Silbermedaillengewinnerin Anna Gasser. Sportliche geht´s am Freitag beim Air+Style mit der Qualifikation los, am Samstag steigen dann die Finali der Damen und Herren.

ORF

Livesound auf zwei großen Bühnen

Auf zwei Bühnen werden insgesamt 16 Live-Acts auftreten, darunter die österreichische Band „Bilderbuch“ und „Beginner“ als Headliner. Insgesamt erwarten die Veranstalter 15.000 Besucher - ein Drittel davon aus dem Ausland - mehr dazu in Air+Style soll Gästebetten füllen.

