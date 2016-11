Neue Sanitäranlagen am Hauptbahnhof

Der Innsbrucker Hauptbahnhof wird teilweise modernisiert und umgebaut. Besonderes Augenmerk legen die ÖBB auf das Thema Sicherheit und sanitäre Anlagen. Nächstes Jahr soll es dann einen neuen Warteraum geben.

Seit Monaten wird das Uhrturmgebäude direkt neben dem Hauptbahnhof für die Polizei umgebaut, erklärt ÖBB-Sprecher Rene Zumtobel: „Wir werden die Räume Ende des Jahres an die Polizei übergeben und freuen uns, wenn im kommenden Jahr das Wachzimmer eröffnet wird. Das ist ein wichtiger Beitrag, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Reisenden zu heben.“ Der Polizei stehen dann auf 600 Quadratmetern Fläche 32 Zimmer zur Verfügung - mehr dazu in 3,2 Mio. Euro für Polizeiinspektion am Bahnhof (tirol.ORF.at, 10.2.2016)

WC-Anlage bislang in der Kritik

Viel Kritik mussten die ÖBB bislang wegen der WC-Anlagen einstecken. Es gebe zu wenig Platz, die Anlagen seien zu versteckt und verschmutzt, hieß es in Kundenbefragungen. Nun habe man darauf reagiert, so Zumtobel: „Wir werden mit Mitte Dezember das neue, topmoderne WC am Innsbrucker Hauptbahnhof eröffnen. Jetzt gibt es auf einer dreimal so große Fläche wie bisher moderne WC-Anlagen.“

ÖBB

Die Benutzung der WC Anlage wird künftig 50 Cent kosten. Die ÖBB planen dazu ein Bon-System mit Einlösepartnern am Hauptbahnhof.

Neuer Warteraum im Frühling 2017

Im Jänner wird dann noch mit den Umbauarbeiten des Warteraums begonnen. Dieser soll deutlich größer und einsehbar werden. Neben dem Infopoint und der ÖBB-Lounge entsteht ein Wartebereich mit 30 Sitzplätzen, auch eine eigene Kinderecke soll es geben. „Der Kunde soll sich auch beim Warten auf seine Zugabfahrt wohl und sicher fühlen“, so ÖBB-Immobilien Geschäftsführer Erich Pirkl. Die Umbauarbeiten im Wartebereich sollen im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.