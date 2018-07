Jugendlicher mit Nacktvideo erpresst

Ein 17-Jähriger ist am Sonntag in Innsbruck mit der Veröffentlichung von Nacktvideoaufnahmen im Internet bedroht worden, sollte er nicht einen dreistelligen Bargeldbetrag übergeben. Der mutmaßliche Täter wurde ausgeforscht.

Der 17-jährige Österreicher ist den drei Männern am Sonntag gegen 20 Uhr am Sillufer in Innsbruck begegnet. Er wurde von den Männern gezwungen, sich bis auf die Unterhose nackt ausziehen. Dabei wurde der junge Mann gefilmt. Er wurde schließlich mit der Veröffentlichung des Videos im Internet bedroht, sollte er nicht am nächsten Tag, Montag, zu einem Treffpunkt in der Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofs kommen, um dort Bargeld in der Höhe zwischen 200 und 300 Euro zu übergeben.

Am Treffpunkt wartete die Polizei

Der 17-Jährige ging aber zur Polizei und erstattete am Montag Anzeige. Beim vereinbarten Treffpunkt wartete dann ein Großaufgebot an Polizei. Der Hauptverdächtige, ein Russe, wurde festgenommen. Auch das Video stellten die Beamten sicher. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Erpressung.