Anmelderekord bei Tiroler Radaktion

183 Firmen, 430 Teams und über 1.300 Personen haben sich heuer für die Tiroler Rad-Aktion „Radelt zur Arbeit“ angemeldet. Die Aktion gibt es seit 2011, heuer wurde mit den Anmeldungen ein neuer Rekord erzielt.

Knapp 40.000 Kilometer sind Tirolerinnen und Tiroler heuer bereits bei der Radaktion „Radelt zur Arbeit“ gefahren. So viele begeisterte Radfahrer wie noch nie haben sich heuer für die Aktion angemeldet. Die Tiroler Landesregierung, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft sowie der Verein „Radlobby Österreich“ führen die Aktion durch. Jeder angemeldete Teilnehmer muss bis September 100 Kilometer radeln, um bei der landesweiten Verlosung mit dabei zu sein. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Städtereise.

CC0

Mit der Aktion sollen Menschen dazu motiviert werden, für kurze Wege das Fahrrad zu nutzen. In Tirol fahren bereits viele Menschen mit dem Rad, zeigt eine aktuelle Studie des Verkehrsclub Österreich. Im Vorjahr haben bereits 420.000 der über 15-Jährigen zumindest gelegentlich Alltagswege mit dem Fahrrad zurück, 205.000 Personen gaben an, das Rad häufig zu nutzen, so die Zahlen des VCÖ.

Neues Radverleihsystem in Tirol

Bis zum Frühjahr 2019 will die Tiroler Landesregierung gemeinsam mit der Tirol Werbung, dem Verkehrsverbund Tirol und der Standortagentur Tirol ein tirolweites Fahrradverleihsystem an öffentlichen Verkehrsknotenpunkten aufbauen. Das Angebot soll sich sowohl an Einheimsche als auch an Gäste richten, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) in einer Aussendung. Gleichzeitig soll das Tiroler Radwegenetz saniert werden.

Link: