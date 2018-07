Letzter Tag des EU-Ministertreffens

Am Freitag findet in Innsbruck ein informelles Treffen der EU-Justizminister statt. Dabei geht es unter anderem um elektronische Beweismittel sowie um den Bereich der gegenseitigen Anerkennung in Strafsachen.

Vier große Themen aus dem Bereich Justiz stehen heute, am letzten Tag des Justiz- und Innenministertreffens am Programm.

Korruption und Datenschutz

Zum einen wollen die Justiz- und Innennminister den Kampf gegen Korruption vorantreiben. In einem informellen Treffen der Justizminister geht es dann um elektronische Beweismittel, und wie etwa mit Telekommunikationsanbietern und beispielsweise der Herausgabe von Telefonprotokollen umgegangen werden soll.

Und auch die EU-weite Zusammenarbeit der Justiz, etwa bei der Übermittlung von Schriftstücken und die gegenseitige Anerkennung von Strafangelegenheiten werden heute Thema sein. Mit einem Arbeitsmittagessen endet das Treffen in Innsbruck.

Inhaltlich habe es am Donnerstag beim Thema Migration einen „Grundkonsens“ der Länder gegeben, so Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) - mehr dazu in news.ORF.at. Am Abend richtete das Land Tirol dann noch einen Landesüblichen Empfang und ein Essen im Salzlager in Hall aus - mehr dazu in Tiroler Gala-Abend für EU-Minister.