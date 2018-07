Fischsterben durch Abwässer bei Hopfgarten

Ein ursprünglich rätselhaftes Fischsterben in zwei Bächen bei Hopfgarten im Brixental konnte die Polizei jetzt klären. Offenbar wurde es durch Abwässer eines Hotels bzw. einer nahen Baustelle verursacht

Betroffen vom Fischsterben waren der Pesendorfbach und der Marchbach. Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektionen Wörgl und Hopfgarten konnte als Ursache ein defektes Abwasserrohr eines Beherbergungsbetriebs in Hopfgarten ermittelt werden.

Schleifstaub als weitere Ursache

Seitens der Ermittler schließt man nicht aus, dass auch Arbeiten am Dach einer Wohnanlgae zum Fischsterben beigetragen haben. Dabei wurde ein Blechdach mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen, welches am Tag zuvor abgeschliffen worden war. Diese Abwässer gelangten über den Oberflächenwasserkanal ebenfalls teilweise in den Pesendorfbach.