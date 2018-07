Mit bald 80 Jahren immer noch Almhüttenwirtin

Seit mehr als 50 Jahren bewirtschaftet Adelheid Kaser eine Almhütte auf der Plose. Die Südtirolerin denkt nicht daran, leiser zu treten. Nur im Herbst gönnt sich die rüstige Wirtin eine Woche Auszeit.

Für Adelheid Kaser beginnt der Tag früh und endet immer spät. Sie kennt es nicht anders und hat auch Freude daran. „Ich brauche die Arbeit, eine Aufgabe, sonst ginge es abwärts“, sagt die rüstige Wirtin der Spisseralm oberhalb von St. Leonhard im Eisacktal.

Tirtln und Krapfen am Holzherd

Im Dezember wird Adelheid Kaser ihren 80. Geburtstag feiern. Das liegt aber in der Zukunft. Jetzt im Sommer kümmert sie sich erst einmal um die Gäste. Das Brot bäckt sie selber, anschließend wird der Teig für Tirtln und für Krapfen vorbereitet. Gekocht wird freilich am Holzherd. Wobei, zuletzt hat sich da eine kleine elektrische Herdplatte dazugeschlichen. Sonst geht sich das für die Gäste nicht mehr aus.

ORF

Adelheid Kaser, Jahrgang 1938, kommt schon seit Jahrzehnten auf die Alm. Eigentlich in St. Leonhard, oberhalb von Brixen zuhause, genießt sie den Wechsel von Einsamkeit und Geselligkeit, den die Almhütte ihr bietet. „Hier oben sind die Leute alle nett, anders als unten und nicht so empfindlich“, sagt sie. Oben sei man zufriedener, auch mit einem einfachem Leben.

Führerschein mit 51 Jahren

Ganz ohne alles geht es dann doch nicht. Sonntags will Adelheid Kaser schließlich in die Kirche zur Messe und manchmal, wenn sie nicht zu ihr kommen, geht eben sie ihre Kinder besuchen. Dazu hat sie einen alten geländetauglichen Fiat angeschafft. Den Führerschein dazu hat sie allerdings erst mit 51 Jahren gemacht.

ORF

In der Idylle der Almhütte, zwischen Bäumen und Aussicht, stechen die Blumen ins Auge. Adelheid Kaser hat eigens Beete am Hang angelgt, um die Tische in bunten Farben dekorieren zu können. Zeit, den Anblick zu genießen hat sie aber nicht. Der Teig für die Tirtln muss ausgetrieben werden.

Auszeit im Herbst

Erst im Herbst wird sich die Wirtin eine Auszeit gönnen. Eine Woche Urlaub mit den Bauern ist geplant, den Rest der Zeit gibt es Arbeit auf dem eigenen Hof. Müde zeigt sich Adelheid Kaser mit bald 80 Jahren aber nicht. „Ich fühle mich viel jünger“, sagt sie und wünscht sich, noch möglichst lange auf die Alm fahren zu können.