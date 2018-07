Zweijährige vor dem Ertrinken gerettet

Im Lido Bozen ist ein zweijähriges Mädchen in ein Strudelbecken geraten und untergegangen. Eine Bademeisterin konnte das Kleinkind aber rechtzeitig entdecken und aus dem Wasser ziehen.

Zu dem Vorfall ist es am Montagnachmittag gekommen. Eine Mutter hat den Tag mit ihrer Tochter Anna im Bozner Freibad verbracht. Die Zweijährige habe keine Angst vor dem Wasser und genieße es auch, ins Becken zu springen, berichtete die Mutter.

ORF

Plötzlich sei das Kind für einen Augenblick entwischt und in den Strudelbereich eines Schwimmbeckens gesprungen. Bademeisterin Jasmine Rouimi habe das Kind aber gleich entdeckt, ist ins Wasser gesprungen und hat das Mädchen an die Wasseroberfläche und dann an den Beckenrand gebracht.

In einer ersten Reaktion gab die Mutter der Tageszeitung „Alto Adige“ gegenüber an, noch unter Schock zu stehen. Dem Kind aber gehe es gut, es habe durch den Vorfall keinerlei Schäden davongetragen. Die Mutter hat sich bei der jungen Bademeisterin für ihren raschen und beherzten Einsatz bedankt.