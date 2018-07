Deutlicher Mitgliederanstieg beim ÖGB

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) in Tirol erlebt derzeit einen regen Zulauf. Laut eigenen Angaben würden etwa dreimal so viele Tirolerinnen und Tiroler der Gewerkschaft beitreten als sonst.

Der Grund für den Mitgliederanstieg liege laut ÖGB-Landessekretär Benjamin Praxmarer in den zahlreichen Aktivitäten der letzten Wochen. In mehr als 120 Betriebsversammlungen in ganz Tirol wurden tausende Beschäftigte informiert. An der Betriebsrätekonferenz in Absam nahmen mehr als 650 Menschen teil – mehr dazu in ÖGB: Resolution gegen 12-Stunden-Tag .

Mit Stichtag 1. Jänner verzeichnet der ÖGB über 63.000 Mitglieder, so viele wie seit dem Beginn der BAWAG-Krise im Jahr 2005 nicht mehr. Vor der Abstimmung über den 12-Stunden-Tag im Bundesrat kritisiert der ÖGB einmal mehr das neue Arbeitszeitgesetz. Es sei gesundheitsschädigend, familienfeindlich und gefährde unsere Gesellschaft, meint der ÖGB.

