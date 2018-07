Tödlicher Motorradunfall im Lechtal

Im Bezirk Reutte sind am Samstag zwei schwere Motorradunfälle passiert, einer davon endete für eine deutsche Staatsbürgerin tödlich. Beim zweiten Unfall wurde ein Motorradfahrer in den Lech geschleudert.

Die deutsche Motorradfahrerin war am späten Nachmittag auf der Ehenbichlerstraße bei Weissenbach unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Lechbrücke fuhr sie frontal gegen einen Pkw. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sie verstarb beim Transport ins Krankenhaus.

Der Lenker des Pkws kam in der Folge von der Straße ab und kollidierte mit einem auf einem Parkplatz abgestellten Anhänger. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Von Passanten aus Lech gezogen

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Samstag bei Elmen in Tirol (Bezirk Reutte) in den Lech gestürzt und wurde abgetrieben. Wie die Polizei berichtete, konnte der Mann von Passanten aus dem Wasser gezogen und erstversorgt werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen.

Der 52-Jährige war gegen 9.45 Uhr auf der Lechtalstraße von Stanzach kommend in Richtung Steeg unterwegs, als sein Motorrad plötzlich aus unbekannter Ursache stark zu schlingern begann. Der Deutsche stürzte daraufhin vom Motorrad und in weiterer Folge über eine Böschung in den Lech.