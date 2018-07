Illegales Glücksspiellokal dicht gemacht

Die Polizei hat in Innsbruck ein illegales Glücksspiellokal dicht gemacht. Bei einer Razzia am Dienstag entdeckte die Polizei in einem Bürogebäude am Bozner Platz die Räume, in denen über zehn Glücksspielautomaten standen.

Nach mehrmaligen, anonymen Hinweisen kontrollierten Polizei- und Finanzbeamte die Räumlichkeiten am Bozner Platz. Dort trafen sie auf die Glücksspielautomaten und auf eine Frau, die angab, dort lediglich zu putzen. Laut Polizei wirkten die Angaben dieser Frau nicht glaubwürdig.

Geld und Automaten beschlagnahmt

Nachdem die Finanzpolizei die Geräte überprüfte und als Glücksspielautomaten erkannte, wurden sie beschlagnahmt. Ebenfalls beschlagnahmt wurde Bargeld im niederen vierstelligen Bereich. Die Räumlichkeiten wurden behördlich geschlossen, mit einem eigenen Schloss versperrt und versiegelt. Laut Polizei verdrängen die verstärkten Kontrollen Spielbetriebe in den privaten Bereich, wie etwa in Wohnungen aber auch in Büros.