150.000 mehr Lkws über den Brenner

Die Transitspirale auf der Brenner-Strecke dreht sich immer schneller. Heuer rollten im ersten Halbjahr fast 150.000 Sattelschlepper und Lkw-Züge mehr über die Brennerautobahn als noch im selben Zeitraum des Vorjahres.

Dass die Lkw-Zuwächse nach dem letztjährigen Höchststand beim Schwerverkehr unvermindert weitergehen, hat sich heuer schon zu Jahresbeginn abgezeichnet.

Bis 30. Juni haben 1,25 Millionen Transit-Lkws die Mautstelle Schönberg passiert, das sind fast 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zuwächse beim Schwerverkehr sind damit noch stärker als im Vorjahr. Sogar im Mai, wo es heuer mehr Feiertage als im Vorjahr gegeben hat und damit mehr Fahrverbotszeiten für Lkws, sind die Transitzahlen deutlich nach oben gegangen.

Blockabfertigungen verhinderten Verkehrschaos

Mit den Lkw-Blockabfertigungen an der Grenze bei Kufstein konnte das Land bislang zwar verhindern, dass an besonders neuralgischen Tagen der Verkehr in Tirol völlig zusammenbricht. An der Zunahme des Gütertransports auf der Straße hat das allerdings nichts geändert - mehr dazu in Platter droht mit mehr Lkw-Blockabfertigungen.

Dabei verändert sich auch der Lkw-Anteil auf den Autobahnen in Tirol. Zwar hat auch der Pkw-Verkehr über den Brenner heuer im ersten Halbjahr zugenommen, prozentuell aber bei weitem nicht so stark wie der Schwerverkehr.

