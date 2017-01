Zeitzeugen-Gespräch mit Michael Seeber

Bekannte Persönlichkeiten ganz persönlich kennenlernen – das ermöglicht die Gesprächsreihe „Zeitzeugen“, veranstaltet von die Tiroler Tageszeitung und dem ORF Tirol. Erster Gast ist der Südtiroler Parade-Unternehmer Michael Seeber.

Der gebürtige Sterzinger, der im kommenden Jahr 70 Jahre alt wird, hat die Firma Leitner zum Weltmarktführer im Seilbahnbau gemacht. Das Unternehmen mit Stammsitz in Sterzing und einer Niederlassung in Telfs erzielt heute mit rund 3.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 700 Millionen Euro pro Jahr.

Gastgeber Bernhard Aichner

Neuer Gastgeber bei den Gesprächen - nach Ex-ORF-Infodirektor Elmar Oberhauser und Dramatiker Felix Mitterer - ist der Tiroler Bestseller-Autor Bernhard Aichner.

ORF

Am Dienstag 31. Jänner um 19.00 beginnt im Casino Innsbruck mit diesem Gespräch die diesjährige sechste Staffel der Interviews. Der Eintritt zur Veranstaltung ist im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung von Casinos Austria möglich. Amtlicher Lichtbildausweis und Volljährigkeit sind erforderlich. Anmeldung telefonisch unter der Nummer 0512-587040 (Mo-Fr von 8-20 Uhr, samstags von 15-20 Uhr) oder per E-Mail an: innsbruck@casinos.at

