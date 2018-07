Brenner- und Arlbergbahn werden gesperrt

Wegen Bauarbeiten gibt es in den Sommermonaten zwei größere Bahnsperren. So wird die Brennerbahn vom 14. Juli bis zum 3. September bei Innsbruck-Süd gesperrt. Vom 17. August bis zum 3. September wird die Arlbergbahn gesperrt.

Die Sperre der Brennerbahn beginnt am 14. Juli um 22.00 Uhr und endet am 3. September um 5.00 Uhr. Neben Erhaltungsarbeiten werden auch Arbeiten zur Anbindung an den Brennerbasistunnel durchgeführt.

ÖBB/Romed Norz

Im Regionalverkehr fahren zwischen Innsbruck und Steinach Ersatzbusse, einzelne Busse fahren auch bis auf den Brenner. Für den Transport von Fahrrädern sollen eigene Busse zur Verfügung stehen. Der Regionalverkehr fährt in dieser Zeit nach einem Sonderfahrplan, die Busse werden etwa 20 Minuten länger als die Züge unterwegs sein.

Fernzüge umfahren Innsbruck durch Tunnel

Regionalmanager Rene Zumtobel ersucht die Reisenden, auf den abweichenden Fahrplan zu achten. Man habe sich bemüht, Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, dennoch lassen sich Einschränkungen nicht vermeiden. Der Fernverkehr wird über den Inntaltunnel umgeleitet. Innsbruck wird daher nicht angefahren, die Reisenden müssen nach oder von Jenbach beziehungsweise mit Regionalzügen fahren. Zum oder vom Brenner gibt es Ersatzbusse.

Arlbergbahn ab Ötztal-Bahnhof gesperrt

Vom 17. August bis zum 3. September wird die Arlbergbahn zwischen Ötztal und Bludenz gesperrt. Für die Reisenden des Fernverkehrs wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz eingerichtet, für den Nahverkehr zwischen dem Bahnhof Ötztal und dem Bahnhof Landeck-Zams.

