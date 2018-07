Gütesiegel für Tiroler Bergwege

21 Bergwege wurden heuer mit dem Tiroler Bergwege Gütesiegel ausgezeichnet. Das Siegel steht für Qualität und Sicherheit. Für die Auszeichnung müssen die Bergwege gewisse Kriterien erfüllen.

Die 21 prämierten Wege wurden aus den rund 15.000 Kilometern an Wander- und Bergwegen in Tirol ausgewählt. Das Besondere an ihnen sei ihr hervorragender Zustand. Sie seien bestens betreut, die Schwierigkeitseinteilung stimme und die Markierung sei einheitlich, heißt es von Seiten des Landes. Zusätzlich seien Gefahrenstellen entschärft.

Land Tirol/Kathrein

Insgesamt gibt es in Tirol 80 dieser ausgezeichneten Wege. Das Gütesiegel gilt jeweils für fünf Jahre, dann werden die Wege erneut bewertet. Erstmals ausgezeichnet wurde heuer der Wilde Kaiser Höhenweg. Trotz des Siegels sollten sich Bergsportler der Gefahren im alpinen Bereich bewusst sein. Auch auf den ausgezeichneten Wegen muss Eigenverantwortung übernommen werden.