Deutscher Motorradfahrer nach Unfall tot

Am Donnerstagnachmittag ist auf der Fernpassstraße bei Biberwier ein 52-jähriger Deutscher ums Leben gekommen. Der Mann prallte aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad gegen einen Kastenwagen.

Der Unfall ist gegen 15.00 Uhr passiert. Der Deutsche fuhr in einer Gruppe Richtung Deutschland - es war seine heuer erste Ausfahrt - als plötzlich sein Motorrad ausbrach. Er prallte in den Kastenwagen und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Regennasse Fahrbahn

Grund für den Unfall könnte die regennasse Fahrbahn gewesen sein, sagte die Polizei. Der Kastenwagenfahrer blieb unverletzt, zwei weitere Autos wurden beschädigt. Es bildete sich während der Arbeiten der Einsatzkräfte kilometerlanger Stau in beiden Richtungen.