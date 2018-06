Tirol Werbung soll Mediahaus werden

Montagabend haben sich in Innsbruck-Igls Touristiker aus Tirol zum Tourismusforum getroffen. Themen waren neben 20 Jahre Cine Tirol und den anstehenden Weltmeisterschaften eine Neuausrichtung der Tirol Werbung hin zu einem Mediahaus.

Die Tirol Werbung will die Chance der Neuen Medien künftig verstärkt nutzen. Geschichten aus Tirol sollen im neuen Mediahaus verstärkt selbst produziert werden. Es gehe dabei vor allem um positive Geschichten, und darum, Beziehungen zwischen dem Urlaubsland Tirol und den Gästen aufzubauen, die auch nach dem Aufenthalt fortbestehen. Ansprechen will die Tirol Werbung damit in erster Linie Stammgäste und die Bevölkerung.

Man stehe mit dem Projekt erst am Anfang. Alleine die 500.000 Facebook-Fans der Tirol-Werbung-Seite würden aber Mut machen, dass das Konzept aufgeht, so Margreiter. Neben einem Kulturkanal soll es auch einen Sport- und Tirol- sowie Urlaubs-Kanal geben. Die Ressourcen sollen die gleichen bleiben, unterstreicht Margreiter.

Rad-WM mit großer Breitenwirkung

Thema unter den rund 300 Gästen aus der Tourismusbranche waren auch die Rad-, Kletter- und Nordische Ski WM die innerhalb weniger Monate in Tirol stattfinden werden. Nach anfänglicher Skepsis wachse in den Tourismusorten zusehends die Begeisterung für die Rad-WM, sagt Josef Margreiter, Chef der Tirol Werbung. Vor allem die Startorte würden voll dahinter stehen. Der öffentliche Interesse an Tirol sei durch die Rad-WM mehr als zehn Mal so groß als durch Weltcup-Rennen und Ski-Weltmeisterschaften. Margreiter erklärt: "Es sind viel mehr Menschen vom Radsport begeistert, weil sie das auf der ganzen Welt ausüben können.“

Herausforderung für den ORF

ORF-Sportchef Hans Peter Trost sagte, dass die Übertragung der Weltmeisterschaften eine Herausforderung sei. Die Planungen dafür seien aber bereits abgeschlossen. Vom Sendeumfang her werde die Rad-Weltmeisterschaft die umfangreichste sein, gefolgt von der Nordischen- und der Kletter-WM. Bei der Rad-WM werde man alles abdecken, was es gibt, dazu komme begleitende Berichterstattung im Landesstudio Tirol. Berichten werde man in allen Medien des ORF.