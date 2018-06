Mähroboter für Kleinkinder nicht ungefährlich

In Pertisau in Tirol ist in der letzten Woche ein 14 Monate alter Bub von einem automatischen Rasenmäher überrollt und verletzt worden. Laut dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) sei das nicht der erste Zwischenfall mit einem Mähroboter.

Rasenmähroboter erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, weil sie quasi ohne Zutun regelmäßig selbstständig für ein gepflegtes Grün im Garten sorgen. Was grundsätzlich praktisch sein mag, ist für Kleinkinder aber offenbar nicht ganz ungefährlich, wie Christian Kornherr vom VKI weiß.

Kein Gerät hielt bei Tests vor Dummy an

Test von acht handelsüblichen Mähroboter hätten gezeigt, dass kein einziges Gerät vor der Hand eines Kleinkindes halt macht. Zwei Gerät seien auch vor einem krabbelnden Kind nicht stehen geblieben, so der Experte. Hier könnte es zu erheblichen Verletzungen kommen, warnt Kornherr.

Seitens des VKI empfiehlt man, Mähroboter nicht unbeaufsichtigt zu lassen, wenn Kleinkinder im Garten spielen. Vergangene Woche wurde, wie berichtet, in pertisau am Achensee ein Kleinkind von einem Mähroboter verletzt - mehr dazu in Bub von Rasenmähroboter überrollt.