Erste Entwürfe für BBT-Zulaufstrecke in Bayern

Wenig Fortschritte nach außen hat es bisher bei der nördlichen Zulaufstrecke für den Brenner-Basistunnel (BBT) gegeben. Am Montag werden in Bayern die ersten Enwürfe für die möglichen Grobtrassen der neuen Bahnstrecke präsentiert.

Die ersten Entwürfe für verschiedene Varianten der neuen Bahntrasse im Inntal seien erstellt, das sei ein wichtiger Meilenstein, so die Deutsche Bahn. Die zweigleisige Neubaustrecke soll durchgehend von Langkampfen bis nach Rosenheim führen. Bis diese Pläne realisiert werden können, wird es aber noch dauern.

Bürger bestimmen Streckenführung

Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung soll die neue Trassenführung bis Ende 2020 ausgewählt werden. Dann müsse die Bundesregierung, beziehungsweise der deutsche Bundestag die Entscheidung noch absegnen, erklärte Franz Lindemair, der Sprecher des Projektes Brenner Nordzulauf.

BBT SE

Dass Bayern für die Zulaufstrecke so lange brauche, liege vor allem daran, dass die Bahn erst dann aktiv werden könne, wenn die Bundespolitik den Auftrag erteilt und die nötigen Finanzen zur Verfügung stellt, so Lindemair. In Tirol hatte das Warten auf die notwendigen Zulaufstrecken für den Brenner-Basistunnel bereits für Unruhe gesorgt - mehr dazu in Transit: Tirol macht Druck auf Bayern.

Tiroler Pläne werden präsentiert

In Tirol startete die Präsentation der Planungen für die neue Unterinntalbahn zwischen Kundl und Schaftenau am 11. Juni in Angath. Am 19. Juni werden die Pläne in Langkampfen vorgestellt. Es werden die vorliegenden Pläne ausgestellt, Experten der ÖBB stellen sich den Fragen der Bevölkerung. Wünsche, Forderungen und Bedenken können dabei deponiert werden - mehr dazu in ÖBB präsentieren Pläne für Unterinntalbahn