Paragleiter blieb an Liftseil hängen

Ein 69-jähriger Einheimischer ist am Freitag in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) mit seinem Paragleiter von einer Windböe erfasst worden. Er verlor an Höhe und blieb an einem Liftseil hängen. Der Mann blieb unverletzt.

Der 69-jährige Einheimische wurde bei seinem Flug am Innersalvenberg von einer Windböe erfasst und verlor plötzlich an Höhe. Als er mit seinem Paragleiter das Seil eines Lifts streifte, verfing sich sein Schirm darin. Der Lift war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

ZOOM.Tirol

Der Mann konnte von Mitgliedern der Bergrettung aus seiner misslichen Lage geborgen werden und blieb bei dem Vorfall unverletzt.