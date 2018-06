Zwei Abstürze mit Autos am Mittwoch

Gleich zwei Lenker sind am Mittwoch mit ihren Fahrzeugen von der Straße abgekommen. Beide sind rund 20 Meter abgestürzt. Der erste Fahrzeugabsturz passierte am späten Nachmittag auf der Buchener Straße bei Telfs.

Die 25-jährige Lenkerin war aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stürzte über steiles Gelände. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt, ihre Auto dürfte ein Totalschaden sein.

Alkoholisiert von Hütte zu Tal gefahren

Kurz vor 21.00 Uhr kam in Lermoos im Bezirk Reutte ein Mann mit seinem Auto von einer Forststraße ab. Der stark alkoholisierte Lenker war am Grubigstein am Weg von einer Hütte ins Tal. Die Bergung aus dem unwegsamen Gelände war schwierig. Feuerwehr, Bergrettung und Polizei waren stundenlang im Einsatz. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Reutte gebracht.