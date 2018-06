In Stoßzeiten Freigabe des Pannenstreifens

Der Nationalrat beschließt am Donnerstag die zeitweise Freigabe des Pannenstreifens für den Verkehr. In Tirol kommt nur der Autobahnabschnitt zwischen Innsbruck-West und Zirl in Frage, doch dafür gibt es keine konkreten Pläne.

Bei Verkehrsüberlastung in den Morgen- und Abendstunden könnte der Pannenstreifen als dritte Fahrspur genützt werden. Dafür kommtin Tirol nur der Autobahnabschnitt zwischen Innsbruck-West und Zirl in Frage. Dazu gibt es laut Bernhard Knapp, Leiter der Verkehrsabteilung des Landes, noch keine konkreten Pläne. Der Beschluss sei lediglich eine rechtliche Grundlage. Für die tatsächliche Umsetzung wären weitere Arbeiten an der Autobahn notwendig.

In Wien wird die neue Regelung erstmals ab Juli auf der Ostautobahn A4 zwischen der Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat gelten.

Es bleibt noch unklar, ob und wann Pannenstreifen in Tirol für den Verkehr genutzt werden. Die ASFINAG arbeitet aber seit geraumer Zeit am Testbetrieb.

