Festival für junge Kulturinteressierte

Das neue tirolweite Festival „Kultur wächst nach“ setzt auf Nachwuchsarbeit. In Vorstellungen, Lesungen, Werkstätten soll Kindern und Jugendlichen von 15. bis 23. Juni Lust auf kulturelle Aktivitäten gemacht werden.

In allen neun Tiroler Bezirken wird Programm für Kinder und Jugendliche geboten. Die jungen Leute können zuschauen oder selbst aktiv werden. Im Innsbrucker Jugendland etwa hat Regisseur Markus Plattner mit rund 30 Kindern Felix Mitterers „Superhenne Hanna“ erarbeitet: „Die Kinder wollen dabei sein und eine Geschichte erzählen. Sie dürfen all die spannenden Prozesse erleben, die man in der Schauspielerei so erleben kann“. Premiere der Superhenne Hanns wird am Samstag um 17.00 Uhr in einem Zirkuszelt sein.

ORF

Programm in allen Bezirken

Das Festival legt einen Fokus darauf, Theater und Kultur „auch in den ländlicheren Regionen erlebbar“ zu machen und bietet in den Bezirken ein vielfältiges Programm: U.a. gibt es im Elisabethinum Axams eine Hip-Hop-Werkstatt, im Museum der Völker in Schwaz einen Workshop für Maskenschauspiel, in Fiss und Reutte haben Schauspielneugierige die Möglichkeit, unter professioneller Betreuung erste Bühnenluft zu schnuppern. Im ORF Landesstudio Tirol wird am Freitag Henrik Ibsens Stück „Peer Gynt“ für Kinder ab zehn Jahren gezeigt - mehr dazu in Theater im Studio 3: Peer Gynt.

Am letzten Tag des Festivals gibt es ein großes Straßenfest am Vorplatz des Tiroler Landestheaters.

