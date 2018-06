BH Schwaz mit neuer Außenstelle

In Zell am Ziller gibt es eine neue Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft (BH) Schwaz. Damit würden sich die Zillertaler den Weg nach Schwaz ersparen und auch Passbilder können dort vor Ort angefertigt werden.

Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass hat die Marktgemeinde Zell am Ziller ihr ehemaliges Meldeamt zur Verfügung gestellt, um dort die neue Außenstelle der BH Schwaz unterzubringen. „Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Zillertals hat die Außenstelle der BH Schwaz in unserem Gemeindeamt einen großen Mehrwert“, betonte Bürgermeister Robert Pramstrahler.

Photographie Hruschka

Moderner Service für Bürger

Seit Anfang Mai wird dort wöchentlich ein besonderer Service für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt. Ob Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, die dafür notwendigen Fotos können direkt vor Ort gemacht werden. Eine professionelle Fotografin fertigt die Bilder an und Mitarbeiter der Bürgerservicestelle verarbeiten sie weiter.

Laut Daten zahlt sich der neue Service der Außenstelle aus. Im Vorjahr wurden in der Bürgerservicestelle 1.245 neue Reisepässe und Personalausweise sowie 220 Führerscheine ausgestellt. „Insgesamt konnten wir 2017 beinahe 2.100 Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern erledigen“, so Bezirkshauptmann Michael Brandl. Die Außenstelle in Zell am Ziller ist jeweils am Dienstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Es können auch sämtliche anderen Angelegenheiten, etwa aus dem Bereich Verkehr, Umwelt, Gewerbe etc. bearbeitet werden.

