Südtiroler bleiben gern in Italien

Am Freitag beginnen in Südtirol die Sommerferien. Der Strandurlaub am Mittelmeer ist mit der Hälfte der Buchungen der Klassiker für diese Zeit. Doch auch Kreuzfahrten und Reisen nach Nordeuropa liegen bei den Südtirolern im Trend.

Sonne, Strand und Meer sind für viele der Inbegriff des Sommerurlaubes. Heuer zieht es die Südtiroler vor allem nach Griechenland, Kroatien und Spanien. Auch die italienischen Strände sind ein häufiges Ziel. „Wir fahren nach Jesolo“, erzählt Petra Aichner aus Vöran. „Dort waren wir schon im letzten Jahr, und es hat uns mit den Kindern gut gefallen.“ Auch der Bozner Sven Miracolo peilt einen Urlaub im Stiefelstaat an: „Es ist eigentlich noch nicht entschieden, aber wir bleiben mit großer Wahrscheinlichkeit in Italien, wir fahren wohl in die Toskana oder die Abruzzen.“

Türkeiurlaub wieder im Kommen

Die Türkei, die in den letzten Jahren gemieden wurde, wird 2018 wieder stärker nachgefragt, bemerken viele Reisebüros. „Wir haben gute Buchungen dorthin“, erklärt Peter Plaikner, Geschäftsführer eines Bozner Reisebüros. „Besonders Familien fahren dorthin, einfach deshalb, weil es in der Türkei viele Clubhotels mit All-Inclusive-Angeboten und viel mehr Familienzimmer als in allen anderen Destinationen gibt. Außerdem ist das Preis-Leistungsverhältnis gut.“

Die Tourismusbranche boomt weltweit, Balkonien ist nicht angesagt, Angst vor Terror oder Kriminalität beeinflussen trotzdem nach wie vor die Wahl des Urlaubszieles. Trotz günstiger Preise sind etwa Tunesien, Albanien oder Bulgarien keine Renner. „Tunesien ist zur Zeit ruhig und dort wird Urlaub zu Dumping-Preisen angeboten - zuhause bleiben ist teurer als dorthin zu fahren, aber es ist schwierig dieses Angebot zu verkaufen“, weiß Reisebüro-Chef Plaikner.

Begehrte Reiseziele im Norden

Während 50 Prozent der Südtiroler Sommerurlauber den klassischen Strandurlaub am Mittelmeer buchen, nimmt die übrige reisefreudige Hälfte andere Destinationen ins Visier. Dabei werden Kreuzfahrten in den letzten Jahren immer öfter nachgefragt. Weitere Alternativen zum Strand sind nordische Destinationen, wie Norwegen, Island oder Irland, erklärt Wolfgang Niederhofer, Geschäftsführer eines anderen Reisebüros in Bozen. „Es werden aber nicht nur diese Länder gut nachgefragt, sondern auch das nördliche Mitteleuropa, die Ostsee oder Cornwall in Südwestengland. Dort betreiben wir Wandertourismus und der hat seine Anhänger.“

Bestimmte Ziele und Wochen sind schon fast ausgebucht, aber Spätentschlossene würden schon noch ein Plätzchen am Strand finden, versichern die Reisebüros. Jetzt heißt es jedenfalls noch, die Vorfreude auf den Urlaub genießen.