Tod bei Herz-Jesu-Feuer: 15-Jähriger abgestürzt

Das traditionelle Bergfeuer der Traminer Schützen hat am Wochenende ein tragisches Ende genommen. Ein 15-jähriger Jungschütze stürzte in der Nacht ab. Nach einer Suchaktion wurde am Montag seine Leiche gefunden.

Am Roen, der südlichsten Erhebung des Mendelkammes im Südtiroler Überetsch, entfachen die Schützen aus Tramin seit Jahren ihr Herz-Jesu-Feuer. Jung und alt feiern gemeinsam diesen Brauch. Dabei verünglückte ein 15-jähriger Jungschütze tödlich.

Vermutlich um Dunklen abgestürzt

Der Unfallhergang konnte noch nicht genau rekonstruiert werden. Wohl einer Reihe unglücklicher Verkettungen ist es zu schulden, dass sein Fehlen erst Montag Früh entdeckt wurde. Sofort wurde Alarm geschlagen und eine Suchaktion eingeleitet.

Bergretter fanden den leblosen Körper des Jugendlichen am Fuße eines Felsens. Er dürfte im Dunkeln abgestürzt sein. Der Rettungshubschrauber barg den Leichnam. In Tramin war der 15-Jährige als Jungschütze und Fußballer bekannt.