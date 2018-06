Pensionistin beim Kirschenpflücken abgestürzt

Eine 72-jährige Einheimische ist am Samstag beim Kirschenpflücken in ihrem Garten in Erl von der Leiter gefallen. Die Pensionistin stürzte über vier Meter tief auf einen darunter liegenden, gepflasterten Gehweg.

Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie musste reanimiert und mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Dort liegt sie laut Polizei auf der Intensivstation.

Leiter dürfte weggerutscht sein

Zu dem Unfall war es gegen 13.00 Uhr gekommen. Die Frau hatte eine Leiter auf ein Garagendach aufgestellt, um die Kirschen besser zu erreichen. Die Leiter dürfte plötzlich weggerutscht sein. Die Frau fiel vom Dach auf den Gehweg. Für den Unfall gibt es keine Zeugen.