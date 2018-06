Blutspender in Sommerzeit Mangelware

Sieben Tag reichen die Blutkonserven, die derzeit in Tirol auf Lager zur Versorgung der Patienten. Da es vor allem in der Sommerzeit nur wenige Spender gibt, findet am Mittwoch im ORF Tirol eine Blutspendeaktion statt.

Im Rahmen der Blutspendeaktion können Sie auch an der großen ORF Publikumsbefragung ORF. FÜR SIE. teilnehmen. Sagen Sie uns im Foyer unseres Landesstudios, was Ihnen am Programm von ORF Tirol gefällt, welche Anregungen und Wünschen Sie haben.

Dass die gelagerten Blutkonserven in Tirol sieben Tage reichen, sei eine gute Ausgangslage, sagt Harald Schennach, Leiter des Institutes für Bluttransfusion an der Klinik Innsbruck. Damit das aber auch so bleibe, brauche es weiterhin genügend Spender.

Fußball-WM hält Spender ab

Die Bereitschaft Blut zu spenden gehe aber zurück. Grund dafür seien mehrere Faktoren, etwa auch längere und intensive Arbeitstage. Gerade jetzt im Sommer sind Spender gefragt, unterstreicht Harald Schennach. Auch hinsichtlich Fußball-WM fürchtet er potentielle Spender zu verlieren. Die meisten Blutspendeaktionen finden nämlich abends statt, zu der Zeit zu der auch die Spiele angesetzt sind.

Zwei Drittel der Spender in Tirol sind über 35 Jahre alt, der Aufruf geht deshalb vor allem an jüngere Männer und Frauen. Interessierte könnten von 10.00 bis 20.00 im ORF Landesstudio Tirol vorbeikommen.

