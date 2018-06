Gasunfall: Ermittlungsverfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Ermittlungsverfahren nach dem tödlichen Gasunfall im Vorjahr bei einem Berggasthof in Ellmau (Bezirk Kufstein) eingestellt. Zwei Arbeiter waren in einem Schacht ums Leben gekommen.

Die beiden Arbeiter einer niederösterreichischen Spezialfirma waren im August 2017 beim Berggasthof in Ellmau mit Überprüfungsarbeiten einer Gasanlage beschäftigt. Einer der Männer war in einen eineinhalb Meter tiefen Schacht gestiegen. Dabei dürfte es zu einem Gasaustritt gekommen sein. Als der zweite Arbeiter seinem Kollegen zu Hilfe kommen wollte, dürfte auch er erstickt sein - mehr dazu in Zwei Arbeiter bei Gasaustritt erstickt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ergebnisse liegen nun laut Staatsanwaltschaft Innsbruck vor. Demnach sei davon auszugehen, dass ein Bedienungsfehler der Verunglückten selbst den Unfall ausgelöst hat und niemanden ein Verschulden trifft. Das Verfahren wurde somit eingestellt.

Link: