Der Frühling war außergewöhnlich warm

Der zu Ende gehende Frühling ist in Tirol außergewöhnlich warm gewesen. Österreichweit war er laut der ZAMG der zweitwärmste Frühling der Messgeschichte und das trotz des kalten Märzmonats.

Um zwei Grad lag der Frühling in Österreich über dem statistischen Durchschnitt, nur knapp geschlagen vom Frühling 2007 mit 2,1 Grad. Auch in Tirol lagen die Temperaturen im meteorologischen Frühling, der mit dem 31. Mai endet, um 1,9 Grad über dem Schnitt. Den größten Beitrag dazu leistete ein viel zu warmer April, der auf einen relativ kalten März folgte, doch auch im Mai lagen die Temperaturen weit über dem Durchschnitt.

In Nordtirol war der Frühling auch ausgesprochen trocken. Um 38 Prozent hinkten Regen und Schnee hinter den Durchschnittswerten her. In Osttirol hingegen gab es um 20 Prozent mehr Niederschlag als in einem durchschnittlichen Frühling. Auch in ganz Österreich war es nördlich der Alpen relativ trocken, südlich davon hingegen relativ feucht. In Tirol war dieser Frühling relativ sonnig, um sieben Prozent strahlte die Frühlingssonne länger vom Tiroler Himmel.

Die langjährige Temperaturstatistik der ZAMG zeigt, dass sich in den letzten 20 Jahren sehr warme Frühjahre gehäuft haben. Kein einziges Mal lag in diesem Zeitraum ein Frühling unterhalb des Durchschnitts.