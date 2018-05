Schiene verliert im Güterverkehr massiv

Der Güterverkehr hat sich in den letzten Jahren massiv von der Schiene auf die Straße verlagert. Eine Trendumkehr zu mehr Gütertransport auf der Schiene ist offenbar in weite Ferne gerückt. Ein großer Teil des Güterverkehrs in Tirol ist Umwegverkehr.

Vor acht Jahren sind noch 36 Prozent der Gütertransporte über den Brenner per Bahn abgewickelt worden. Seither hat die Schiene massiv an Boden verloren. Wie die letzten verfügbaren Daten zeigen, werden inzwischen nicht einmal mehr 30 Prozent der Waren mit der Bahn transportiert.

Niedrige Maut und billiger Diesel

Der Güterverkehr auf der Schiene hat zwar in den vergangenen Jahren in der Gesamtsumme etwas zugenommen, die Steigerungen beim Lkw-Verkehr waren aber ungleich stärker. Für das Transitforum liegt der Grund dafür auf der Hand: In Deutschland und in Italien sei die Lkw-Maut zu niedrig, in Österreich ziehe der günstige Dieselpreis den Schwerverkehr an.

ORF/Julia Hammerle

Nach Berechnungen des Landes ist die Hälfte des Lkw-Transits durch Tirol reiner Umwegverkehr. Dieser Verkehr nehme nicht den kürzesten Weg über die Alpen, sondern den billigsten, kritisiert das Transitforum. Die Folgen für Tirol sind bekannt: Die Stickstoff-Dioxid-Grenzwerte bleiben bei den Messstellen entlang der Autobahnen weiterhin viel zu hoch, trotz leichter Verbesserungen in den vergangenen Jahren, die das Land vor allem auf das Tempo 100 für Pkws zurückführt.

2018 erneut starker Anstieg im Lkw-Transit

Eine wirkliche Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ist dagegen nicht in Sicht. In den ersten vier Monaten des heurigen Jahres sind noch einmal gut zwölf Prozent mehr Lkws über den Brenner gerollt als im Vorjahr - mehr dazu in Starker Anstieg beim Lkw-Transit.